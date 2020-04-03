نسبة البطالة في الولايات المتحدة بلغت 4،4%

عانى الاقتصاد الأميركي في مارس من تأثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع نسبة البطالة مجددا إلى 4،4% وخسارة 701 ألف وظيفة، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الجمعة.وهو أعلى رقم لخسارة الوظائف منذ مارس 2009 خلال الأزمة المالية الكبرى.وكانت نسبة البطالة تراجعت في فبراير إلى 3،5%، أدنى مستواتها خلال خمسين عاما.من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل أنه "لا يمكنها أن تحدد بدقة مدى تأثير الوباء العالمي على سوق العمل في مارس".