نسبة البطالة في الولايات المتحدة بلغت 4،4%
الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:17 م
وكالاتطباعة
عانى الاقتصاد الأميركي في مارس من تأثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع نسبة البطالة مجددا إلى 4،4% وخسارة 701 ألف وظيفة، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الجمعة.
وهو أعلى رقم لخسارة الوظائف منذ مارس 2009 خلال الأزمة المالية الكبرى.
وكانت نسبة البطالة تراجعت في فبراير إلى 3،5%، أدنى مستواتها خلال خمسين عاما.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل أنه "لا يمكنها أن تحدد بدقة مدى تأثير الوباء العالمي على سوق العمل في مارس".
وهو أعلى رقم لخسارة الوظائف منذ مارس 2009 خلال الأزمة المالية الكبرى.
وكانت نسبة البطالة تراجعت في فبراير إلى 3،5%، أدنى مستواتها خلال خمسين عاما.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل أنه "لا يمكنها أن تحدد بدقة مدى تأثير الوباء العالمي على سوق العمل في مارس".