محافظ القاهرة: العاصمة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشكلة القمامة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع أجهزة محافظة القاهرة تولي اهتماما كبيرا بمشكلة تراكم القمامة وأنه يتم التنسيق المستمر بين أحياء محافظة القاهرة وهيئة النظافة لرفع كفاءة شوارع وميادين العاصمة مشددا انه وجه بالتجاوب الفوري مع بلاغات المواطنين ولا سيما التي تتعلق ببؤر القمامة التي تشوه المظهر الحضاري للعاصمة.وشنت أحياء العاصمة حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة، حيث قام حي الوايلي برفع تراكمات القمامة ب‏ميدان السكاكينى- شارع ‏‪ابن خلدون - قنطرة غمره - ‏‪ محمود فهمى المعمارى - ابراهيم بدوى من رمسيس - ‏‪عمار ابن ياسر وبجوار سور المدرسة الالهامية.وفي سياق متصل قام حي السيدة زينب بحملة مكبرة شملت تجريد شارع مجرى العيون ورفع القمامة من شارع ضريح سعد وشارع منصور بالإضافة إلى رفع أكوام القمامة من شارع نوبار.وفي نفس السياق شن حي حلوان حملة كبرى صباح اليوم أسفرت عن رفع القمامة من الشارع الغربي وشارع أطلس وعزبة الوالدة، فضلا عن حملة أخرى بشارع عاطف البرقوقي بالمساكن الاقتصاديةوتلقت الإدارة العامة للعلاقات العامة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي facebook شكوى من مواطني شارع الصرف الصحي بحي المرج يتضررون من تراكم القمامة والمخلفات، تم التواصل مع القائم بأعمال رئيس الحي وقام سيادته بحملة صباح اليوم بالتنسيق مع فرع هيئة النظافه ووحدة الرصد البيئي وتم رفع كافة المخلفات والقمامة.