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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان تسير رحلات شحن إلى الهند لتوفير المؤن الغذائية للسلطنة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:15 م
الطيران العماني
الطيران العماني
ا ش ا
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قام الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان، اليوم الجمعة، بتسيير رحلات شحن جوي بين كل من مسقط ومومباي، كما ستتم جدولة رحلة إضافية بين مسقط وكوتشي لتوفير بعض المؤن الغذائية للسلطنة، في إطار استشعاره واجبه الوطني نحو توفير المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى للسلطنة.

وجدول الطيران العماني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، رحلاته إلى الصين بهدف استيراد المستلزمات والمعدات الطبية بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة العمانية.

ويتم تشغيل هذه الرحلات حصريا لأغراض الشحن الجوي بدون ركاب، وتفعيل ما نسبته 100 بالمائة من المساحة الاستيعابية بالطائرة، لما تصل سعته إلى 25 طنًّا من الحمولة.

وأوضح مصدر مسئول في الطيران العماني أن الشركة تعمل جنبًا إلى جنب مع كل الفرق في الخطوط الأمامية لدعم احتياجات السلطنة من المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى؛ حيث يسيّر الطيران العماني طائراته التجارية لنقل البضائع والشحنات من وجهات دولية محددة وفقًا لمتطلبات السوق.

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