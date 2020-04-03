«مستقبل وطن» يساعد أهالى حدائق القبة فى صرف المعاشات

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بحدائق القبه بمبادرة لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم في سهولة ويسر، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دور حزب مستقبل وطن حدائق القبة تحت رعاية أمين القسم محمد أحمد وأمين التنظيم سامح القاضي، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام الحزب.وصرح سعيد الوسيمي، أمين شباب حزب مستقبل وطن بحدائق القبة، إن الفاعلية بدأت في ساعة مبكرة ومستمرة حتى انتهاء صرف المعاشات وشارك بالفاعلية مجموعة من الشباب من أبناء الدائرة المحبين لوطنهم بتنظيم الدخول لصرف المعاشات وتعقيم المواطنين ومكاتب البريد.وأضاف أن مبادرة الحزب تأتي في ضوء توجيهات الدولة بالاهتمام بصحة المواطنين وتجنيبهم أي إخطار التجمعات، كما أنه في اتصال مستمر مع كل المسئولين لمتابعه الحالة الصحية أولا بأول، والحمد لله لا توجد أي إصابات بين أبناء الدائرة ويجب على المواطنين اتباع الإرشادات المعمول بها حفاظا على حياتهم وعدم الاستهتار لأن حياتهم مهمة لهم وللوطن متمنيا انحسار الفيروس وعودة الحركة الطبيعية مرة أخرى.