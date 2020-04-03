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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استعدادات وزارة السياحة والآثار لما بعد كورونا (فيديو)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:14 م
خالد العناني
خالد العناني
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بوزارة السياحة والآثار، إن من أهداف الإدارة ربط الحضارات والمظاهر الحديثة والقديمة ببعضها لتبسيط الرؤية، بالإضافة إلى أهدافها التربوية.

وأضافت رشا كمال، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه من الأهداف الأخرى للإدارة، تعديل سلوكيات المتلقي وربط الأحداث المجتمعية ببعضها، مشيرة إلى أن الإدارة مهتمة بعمل قياسات لاهتمامات الجمهور، وذلك للقدرة على إفادته بشكل صحيح.

وأوضحت مدير إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بوزارة السياحة والآثار، أنه من ضمن مشروعات الوزارة، مشروع ربط المقتنيات الأثرية بالمنهج الخاص بالدراسة، فمن خلال المتاحف الأثرية يمكن أن يربط المعلم بينها وبين باقي المواد الدراسية، لافتة إلى أن إدارة التنمية الثقافية داخل الوزارة تسعى لتدشين مشروعات تحقق الاستدامة، وليس فقط ضجة إعلامية عابرة.

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