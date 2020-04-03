استعدادات وزارة السياحة والآثار لما بعد كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بوزارة السياحة والآثار، إن من أهداف الإدارة ربط الحضارات والمظاهر الحديثة والقديمة ببعضها لتبسيط الرؤية، بالإضافة إلى أهدافها التربوية.وأضافت رشا كمال، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه من الأهداف الأخرى للإدارة، تعديل سلوكيات المتلقي وربط الأحداث المجتمعية ببعضها، مشيرة إلى أن الإدارة مهتمة بعمل قياسات لاهتمامات الجمهور، وذلك للقدرة على إفادته بشكل صحيح.وأوضحت مدير إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بوزارة السياحة والآثار، أنه من ضمن مشروعات الوزارة، مشروع ربط المقتنيات الأثرية بالمنهج الخاص بالدراسة، فمن خلال المتاحف الأثرية يمكن أن يربط المعلم بينها وبين باقي المواد الدراسية، لافتة إلى أن إدارة التنمية الثقافية داخل الوزارة تسعى لتدشين مشروعات تحقق الاستدامة، وليس فقط ضجة إعلامية عابرة.