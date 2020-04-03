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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يعزى رئيس وزراء إيطاليا فى ضحايا كورونا مجددًا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:06 م
السيسي
السيسي
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أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي، لبحث أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الرئيس السيسي، مجددًا، خلال الاتصال، عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، مؤكدًا تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق إزاء انتشار الفيروس، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصةً من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه المحنة، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى عزم إيطاليا تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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