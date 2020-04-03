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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا بطريرك الروم يترأس أسبوع الآلام بالمقر البطريركي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:05 م
الأنبا نيقولا أنطونيو،
الأنبا نيقولا أنطونيو،
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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كشف الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا للروم الارثوذكس والمتحدث الرسمي لبطريركية الروم القدس عن ترتيبات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد في بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس.

وقال الأنبا نيقولا في بيان له: "كما سبق استجابة لجهود الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس كورونا، طالب صاحب الغبطة البابا البطريرك ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، مطارنة طنطا وبور سعيد ومصر الجديدة وكهنة البطريركية في القاهرة والإسكندرية أداء جميع خدمات أسبوع الآلام المقدس وخدمة الجمعة العظيمة وسبت النور والفصح المقدس خلف أبواب مغلقة في كنائسهم دون مؤمنين".

وتابع أن البابا ثيؤدوروس الثاني؛ سيترأس الليتورجيات والخدمات من أحد الشعانين حتى عيد الفصح المقدس في كنيسة البشارة بالمقر البطريركي ودير القديس سابا المقدّس البطريركي في الإسكندرية.

واستكمل أنه سوف تنقل جميع الخدمات، من الخميس العظيم القدس حتى أحد القيامة المجيد عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للجماعة الهلينية بالإسكندرية، website of the Greek Community of Alexandria.

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