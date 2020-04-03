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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

39 حالة وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:02 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، ارتفاع عدد حالات الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 39 حالة.

وكذلك ارتفع عدد المصابين بكورونا لدى الاحتلال إلى 7030 حالة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عزل مستوطنة بني براك، في تل أبيب، وإعلانها كمنطقة محظورة بسبب انتشار فيروس كورونا داخلها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ونص القرار على حظر الدخول أو الخروج من بني براك، وكذلك منع الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مثل تلقي الرعاية الطبية الأساسية، ونقل الأطفال للضرورة القصوى، وما شابه.

وأكد جيش الاحتلال أن هناك 15 ألف جندي يشاركون في عملية الإغلاق الشامل لبني براك، ومنع الإسرائيليين من التجول، أو التجمعات.

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