دعاء أخرج سيدنا يونس من بطن الحوت.. أكثروا منه يوم الجمعة

يحرص المسلمون في كل أنحاء العالم على الدعاء باستمرار، خصوصًا يوم الجمعة، وفيه أوقات استجابة للدعاء.ويتضرع المسلمون إلى الله بشكل كبير خلال هذه الفترة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، أملًا في أن يرفع الله البلاء.وقال الأزهر الشريف، إنه على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ في هذه الأيامِ الإكثارُ مِن دعوةِ سيِّدنا يونسَ عليه السَّلامُ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: 87، 88].ويقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «دعوةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعا بها وهُو في بَطْنِ الحُوتِ: لَا إلَهَ إلَّا أنت سبحانَكَ إني كنتُ من الظَّالمينَ. لَم يَدْعُ بها رَجُلٌ في شيءٍ قطُّ إلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَه». أخرجَه أحمدُ والتِّرمذيُّ.