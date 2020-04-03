رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

دعاء أخرج سيدنا يونس من بطن الحوت.. أكثروا منه يوم الجمعة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:11 م
الدعاء
الدعاء
أميرة العنانى
طباعة
يحرص المسلمون في كل أنحاء العالم على الدعاء باستمرار، خصوصًا يوم الجمعة، وفيه أوقات استجابة للدعاء.

ويتضرع المسلمون إلى الله بشكل كبير خلال هذه الفترة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، أملًا في أن يرفع الله البلاء.

وقال الأزهر الشريف، إنه على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ في هذه الأيامِ الإكثارُ مِن دعوةِ سيِّدنا يونسَ  عليه السَّلامُ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ  سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ  نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: 87، 88].

ويقولُ  النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «دعوةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعا بها وهُو في بَطْنِ الحُوتِ: لَا إلَهَ إلَّا أنت سبحانَكَ إني كنتُ من الظَّالمينَ. لَم يَدْعُ بها رَجُلٌ  في شيءٍ قطُّ إلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَه». أخرجَه أحمدُ والتِّرمذيُّ.

موضوعات متعلقة

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

القوى العاملة: شفاء أول مصري أصيب بكورونا في إيطاليا

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

الصين: تفشٍ جديد لكورونا ما زال قائما مع زيادة الإصابات الوافدة

حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

القوى العاملة: شفاء أول مصري أصيب بكورونا في إيطاليا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

روسيا تطور اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا

بـ750 جنيهًا.. تصميم جهاز تنفس صناعى لمواجهة كورونا

منوعات

كورونا وكوفيد.. اسمان لتوأم مولود من رحم المصاعب

15 ألف دولار غرامة على من لا يرتدي الكمامة بالمواصلات

خبير سياحي: إجراءات هامة لمواجهة تداعيات كورونا

«إبداع الحظر».. فتاة تصنع حقائب من الخشب

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

«زوجات من اليابان».. رواية ترصد قصة المهاجرين في أمريكا

الشاعرة الإيرانية «فروغ فرخ زاد» تسابق الموت بالإبداع

الأراجوز يعظ الأطفال على قناة «القومي لثقافة الطفل»

«السفينة العمياء».. رواية تنبأت بـ«كورونا» قبل عام