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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملة تعقيم لـ4300 مركز شباب غدًا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:07 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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تنفذ وزارة الشباب والرياضة، أكبر حملة تعقيم وتطهير مراكز شباب مصر والتى يبلغ عددها نحو 4300 مركز شباب داخل النجوع والقري والمدن فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق فعاليات الحملة غدًا السبت، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المحافظات أعضاء كل من "مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير شباب، الكشافة والجوالة"، وممثلي مديريات الشباب والرياضة، وتتم أعمال التنظيف والتطهير داخل مراكز الشباب بالتوزاى، وكذا تعقيم أماكن صرف المعاشات، وتنظيم المواطنين.

كما تتضمن الحملة قيام مجموعة من الطلائع فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بنشر الملصفات المختلفة وعرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بوضع مجموعة من الشروط لتنفيذ الحملة تتمثل فى ألا يزيد  الشباب المشاركين بكل مركز شباب على 10 أفراد، والالتزام الكامل بإجراءات الوقاية، وعوامل الأمن والسلامة لفرق العمل، وارتداء قفازات الأيدي والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعمال التعقيم والتطهير التى يقوم بها الشباب بمركز شباب الأسمرات، غدا السبت، فى إطار الدعم والتحفيز على أهمية المشاركة المجتمعية.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "الوزارة ستتابع لحظة بلحظة مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات وقائع تنفيذ الحملة والتى تعكس المسئولية المجتمعية للشباب، وحرصهم على خدمة وطنهم، ونشر التوعية بين المواطنين حول مخاطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه".

وأكد وزير الشباب والرياضة دور مراكز الشباب خلال المرحلة الراهنة، وإتاحة كل إمكانياتها فى سبيل خدمة المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار استراتيجية الوزارة التى يهدف أحد محاورها إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

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