الأنبا إسحق يلقى عظة اليوم بالبث المباشر

يعقد الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، مساء اليوم الجمعة، لقاءه الأسبوعي مع جموع الأقباط، والذي يبدأ أسبوعيًا في تمام الساعة الـ7 مساءً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ويناقش الأنبا إسحق، اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضوعًا روحيًا في ظل عقد الكنائس اللقاءات الروحية "أون لاين" خلال تلك الفترة.