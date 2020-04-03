«مصر العفية».. كيف تعاملت الحكومة فى إجلاء العالقين بالخارج؟

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حظيت الدولة المصرية بالسبق فى مواجهة فيروس كورونا منذ ظهور بمدينة "ووهان الصينية"، اتخذت عددا من الخطوات لمواجهة الفيروس بالداخل، ولم تنسى أبناءها العالقيين بالصين ويريدون العودة إلى أرض الوطن للإحتماء به، وكما تعاملت مع المصريين بالصين تعاملت معهم فى جميع دول العالم، انطلقت رحلات مصر للطيران تنقل الالاف المتواجدين بالخارج إلى مصر لإبعادهم عن شبح كورونا."الدستور" ترصد تفاصيل هذه الممهة التاريخية فى إعادة المصريين من دول العالم بسبب كورونا:اقلعت مساء أمس، رحلة مصر للطيران من مطار واشنطن وعلى متنها 290 مصريا من الراغبين فى العودة بسبب تفشى فيروس كورونا فى طريقها إلى ميناء مرسى علم على أن يخضع جميع القادمين للحجر الصحى لمدة 14 يوم لتأكد من خلوهم من الفيروس.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن نسبة الإصابة بها وصلت إلى أكثر من 216 ألف مصاببينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من خمسة آلاف حالة.وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ ثلاث أيام، رحلة مصر للطيران الاستثنائية القادمة من لندن بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والطيران المدنى، على متنها 150 مصريا.كانت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، نظمت منذ أسبوع، رحلتين استثنائيتين من مطار شرم الشيخ الدولي إلى لندن، وغادرا على متنها وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم، وعادت إلى مطار القاهرة الدولي وعلي متنها ما يقرب من 300 مصريا من العالقين بلندنوتم إخضاعهم جميعا لإجراءات العزل الصحى.عقب إجلاء المواطنين المصريين من بريطانيا، وصلت لمطار القاهرة طائرة قادمة من باريس لإعادة المصريين الراغبين في العودة لمصر، حيث نظمتها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني.وتم اصطحاب جميع العائدين لأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة الدولى، وحجز جميع المسافرين لإخضاعهم لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما، على أن يتم متابعتهم صحيا بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.منذ أيام مضت، نقلت مصر رعاياها من دولة الكويت، بمعدل 5 رحلات، آخرهم الاثنين الماضي، وكان على متنها 350 مواطنا من المصريين العالقين هناكبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وكانت السفارة المصرية نسقت مع شركة مصر للطيران نقل مقيمين مصريين من الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية والحالات الإنسانية، ليصبح إجمالي عدد المغادرين بالرحلات الخمس 1293 مواطنا مصريا منذ بدء رحلات الإجلاء.وتم إخضاعهم جميعا للحجر الصحى الإجبارى والذى تحملت الدوة تكاليفه لكل اللقادمين من الخارج.فى بداية شهر مارس وبالتحديد 9 مارس، قامت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" تسيير رحلات جوية لنقل المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية حتى 24 مارس، بواقع رحلتين يوميًا من جدة إلى القاهرة وكذا رحلة يوميًا من المدينة إلى القاهرة، بالإضافة إلى بعض الرحلات من الرياض والدمام والقصيم وأبها إلى القاهرة.وجاء ذلك بعدما أتخذت المملكة قرارا صدر من الهيئة العامة للطيران المدني بها بتعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين ببعض الدول، وكذا منع دخول القادمين من أي من مطارات هذه الدول إلى أي من مطارات المملكة العربية السعودية أو من كان في إحدى تلك الدول خلال 14 يوما السابقة لقدومه ومن بينها جمهورية مصر العربية، وكذا إيقاف الرحلات الجوية معها وذلك في إطار التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،فى وقت سابق، أن السفير المصرى بالصين بذل مجهود كبير لنقل المصريين العالقيين بمدينة "ووهان" والتى كانت خاضعة وقتها للحجروللحظر الكلى.وأكد خلال مداخلة هاتفية لاحد برامج التوك شو، على وجود سيارات اسعاف مجهزة لنقل المصريين المصابيين إلى المستشفيات المخصصة لهم.