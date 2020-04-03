كندة علوش لمتابعيها: حظر وخيانة يرضيكوا كده (صور)

شاركت الفنانة السورية كندة علوش، متابعيها، عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة.وأظهرت الصور زوجها الفنان عمرو يوسف رفقة أبلة فاهيتا، وعلقت كندة علوش عليها قائلة: "حظر وخيانة يرضيكوا كده".وكانت أبلة فاهيتنا، قد نشرت صورتها مع عمرو يوسف، وعلقت عليها قائلة: "أنا وعموري الليلة دي لايف من #الكوارنطينا الساعة ١١ على on tv، سامحينى يا كندة".بينما حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفًا في أولى حلقات برنامج "لايف من الدوبلكس"، وذلك مساء أمس الخميس، وقد حققت الحلقة نجاحًا كبيرًا جدًا.يذكر أن أبلة فاهيتا، نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحًا كبيرًا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.