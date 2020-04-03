تراجع أسعار أسهم شركات النفط الأوروبية اليوم

تراجعت أسعار أسهم شركات النفط الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها الكبير أمس.وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى تراجع مؤشر "ستوكس 600 أويل آند جاز" لأسهم شركات النفط والغاز الأوروبية اليوم بنسبة 3.4% بعد ارتفاعه، أمس، بنسبة 5.2% في أعقاب تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، التي قال فيها إنه يتوقع اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا على خفض إنتاجيهما، مما سيعزز أسعار النفط العالمية التي استردت جزءًا من خسائرها خلال اليومين الأخيرين.وتراجعت أسعار أسهم شركات النفط الأوروبية الكبرى، مثل "توتال وبي بي وشل"، مما جذب المؤشر إلى أسفل في حين ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة، مثل "صب سي7 وأكير بي.بي".وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت بشدة، أمس، في أعقاب تغريدات ترامب، ثم تراجعت نسبيا، في بداية تعاملات اليوم، قبل أن تعاود الارتفاع في أعقاب التقارير عن اعتزام دول ما يعرف باسم تجمع "أوبك بلس" للدول النفطية عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل في ظل توقعات بالاتفاق على خفض كبير للإنتاج قد يصل إلى 10 ملايين برميل يوميًا.