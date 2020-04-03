رئيس «استئناف القاهرة» يعلق العمل بالمحكمة حتى 16 أبريل

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتعليق العمل بالمحكمة، حتى يوم 16 أبريل الجاري، وتشكيل دائرتين بكل من مقر المحكمة ومأموريتها تتوليان نظر تجديد الحبس، إحداهما في النصف الأول، والأخرى في النصف الثاني سيصدر بها قرار لاحق.وأشار القرار إلى أن يتولى أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأموريتها اتخاذ قرار تأجيل الدعاوى المدنية بأنواعها والأسرة إداريا إلى أجل محدد، وذلك وفقا لما سيصدر به قرار لاحق.