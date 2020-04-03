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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«القصاص»: ثقة المواطنين فى الحكومة زادت بشكل كبير (فيديو)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:56 م
الكاتب الصحفي أكرم
الكاتب الصحفي أكرم القصاص
ياسمين عباس
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قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى فرصًا للحكومة والوزراء لاكتشاف التفاصيل في أزمة مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن الوضع الطبيعي لا يدركه المواطنون، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤدي بشكل جيد وهو ما يعطي انطباعًا بنجاح المرور من تلك الأزمة".

وأضاف أكرم القصاص، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الثقة من جانب المواطنين لدي الحكومة زادت بشكل كبير، وظهر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المواطن يدرك أن الحكومة تعمل على مدار 24 ساعة، وتعمل بمسئولية وتدارك الأخطاء يأتي في وقت سريع جدًا.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الحكومة ترد على الشائعات، والإعلام المصري يقوم بدوره في صد تلك الشائعات، منوهًا بأن الإدراك للأزمة مبكرًا كشف عن شيء مهم، وهو البنية الصحية، حيث كان هناك تصور لدي البعض بدونية أننا لسنا على قدر المسئولية في مواجهة الأزمات الكبيرة.

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