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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير «الصحة العالمية» يشكر السيسي لجهوده في وقف انتشار كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:56 م
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
سارة الشلقاني
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أعرب تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب خطته لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال «جيبرييسوس» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التزامه الكامل وجهوده في وقف انتشار فيروس كورونا، وضمان حصول المتضررين من المواطنين على دعم واسع النطاق.. عمل قيادي وتضامن عظيم».

وجاءت تغريدة مدير المنظمة في إشارة إلى قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، وأبرزها تحمل صندوق «تحيا مصر» لتكاليف الحجر الصحي للعائدين من الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 865 مصابًا، و58 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 201 حالة.
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

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