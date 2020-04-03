مدير «الصحة العالمية» يشكر السيسي لجهوده في وقف انتشار كورونا





وجاءت تغريدة مدير المنظمة في إشارة إلى قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، وأبرزها تحمل صندوق «تحيا مصر» لتكاليف الحجر الصحي للعائدين من الخارج.



وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 865 مصابًا، و58 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 201 حالة.

أعرب تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب خطته لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال «جيبرييسوس» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التزامه الكامل وجهوده في وقف انتشار فيروس كورونا، وضمان حصول المتضررين من المواطنين على دعم واسع النطاق.. عمل قيادي وتضامن عظيم».