اللجنة الاقتصادية لأوروبا بالأمم المتحدة تدعو لتسهيل تدفق السلع

جددت اللجنة الاقتصادية لأوروبا لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، الدعوة لجميع البلدان بتسهيل تدفق السلع عبر الحدود خاصة الغذائية والاستفادة من معايير تيسير التجارة إلى أقصى حد ممكن، واستخدام أنظمة وأدوات المنظمة التى تسمح بتبادل المعلومات الإلكترونية حول تدفق البضائع دون إتصال مادي أو جسدي، خلال مواجهة انتشار فيروس كورونا.وقالت اللجنة، في تقرير وزعته اليوم، إن المبيعات في محلات السوبر ماركت لا تزال جيدة، وأنه بعد الذروة الأولى في الطلب فإن الضغط على سوق الفواكه والخضروات قد ضعف بعد أن أصبح العملاء يذهبون للتسوق بشكل أقل من ذى قبل، وحيث يمكن أن تبدأ الأسعار فى الهبوط أو الإنخفاض خاصة بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف.وأشارت إلى أن الأزمة لها تأثير قوى على القوى العاملة، ففي الوقت الذى يعتمد القطاع الزراعى على العمالة الزراعية الموسمية الأجنبية فان العديد من العمال الموسميين عادوا الى بلدانهم الأصلية أو تأثروا بحظر السفر واغلاق الحدود.وحذرت اللجنة من أن النقص المتزايد فى العمالة فى هذا القطاع والناجم عن قيود السفر التى تطبقها معظم البلدان للحد من انتشار فيروس كورونا قد تكون مشكلة كبيرة قريبا، حيث يمكن أن تترك الفواكه والخضروات دون حصاد، مما قد يؤدى الى خسائر مالية كبيرة للمزارعين.وأكدت أنه لا يزال حتى اليوم ما يكفي من الفواكه والخضروات في المتاجر ومحلات السوبر ماركت، ولكن يمكن مع ذلك توقع أن صعوبات متزايدة وزيادات فى الأسعار خاصة وأن النقل أصبح أكثر صعوبة وأكثر تكلفة، وأشارت الى أن الشاحنات من إسبانيا أو ايطاليا على سبيل المثال كانت تحرك مع سائقين يتناوبان، ولكن لم يعد هذا ممكنا، اضافة الى أنه يتعين على العديد من شركات النقل دفع أقساط تأمين اضافية لسائقيها.ولفتت اللجنة إلى الصعوبات التى باتت تواجه عمليات النقل الجوى بما يؤثر على عدد من المنتجات وأسعارها لاعتبارات الحجم والوقت والتكاليف لطائرات الشحن بعد أن توقف الشحن على طائرات الركاب التجارية لتعليق الرحلات.