2458 إصابة بـ«كورونا» في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع تعداد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2458 شخصا اليوم الجمعة.وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن إقليم البنجاب شرقي باكستان يشهد العدد الأكبر من الحالات حتى الآن بـ 928 شخصا، يليه إقليم السند بـ783.كانت الحكومة الباكستانية قد قررت أمس الخميس تمديد فترة الإغلاق في البلاد حتى 14 أبريل الجاري وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.