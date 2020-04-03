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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2458 إصابة بـ«كورونا» في باكستان

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:55 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع تعداد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2458 شخصا اليوم الجمعة.

وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن إقليم البنجاب شرقي باكستان يشهد العدد الأكبر من الحالات حتى الآن بـ 928 شخصا، يليه إقليم السند بـ783.

كانت الحكومة الباكستانية قد قررت أمس الخميس تمديد فترة الإغلاق في البلاد حتى 14 أبريل الجاري وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

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