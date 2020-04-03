الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا جنوب البلاد

أحبطت أجهزة الأمن الروسية هجوما إرهابيا على أماكن مزدحمة في إقليم "ستافروبول" جنوب روسيا، واعتقلت خلية لتنظيم "داعش".وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان اليوم الجمعة - أن القوات الخاصة التابعة للجهاز اعتقلت في مدينة "نفتيكومسك" في إقليم "ستافروبول" أحد الإرهابيين وقتلت آخر أبدى مقاومة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين.وأضاف أنه تم العثور على معدات ومواد لإعداد قنبلة يدوية ناسفة وأسلحة وكتب متطرفة في مكان الحادث.وفي السياق ذاته، أوضح البيان أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، تم إلقاء القبض في مدينة ليانتور التابعة لإقليم "خانتي-مانسييسك" على أعضاء خلية إرهابية دولية، لافتا إلى أن هذه الخلية تتكون من 3 أشخاص من السكان المحليين، الذين أعدوا هجوما إرهابيا في أحد مرافق التسوق بالمدينة.