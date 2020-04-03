23 سفينة إجمالى الحركة فى موانئ بورسعيد اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 سفن وتوجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة وتوجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين.كما توجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.