942 إصابة بكورونا في أوكرانيا

أعلن مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 942.وأوضح المركز، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 23، بينما تماثل 19 شخصًا للشفاء، وتم تسجيل 138 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وسجلت مدينة كييف أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا، إذ بلغت حالات الإصابة بها 180.