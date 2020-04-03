237 إصابة بكورونا في فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، الجمعة، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 237 ولا وفيات.وفي سياق متصل، أصدر المسئولون الفيتناميون أوامرهم اليوم الأحد بإغلاق أكبر المراكز الطبية في البلاد، وطالبوا الآلاف من الموظفين والمرضى الذين زاروا مستشفى باخ ماي بإجراء فحص فيروس كورونا، وذلك عقب إصابة ممرضين وعاملين في قسم الأغذية بالفيروس.وأرسلت فيتنام عشرات الآلاف من الأشخاص إلى معسكرات للحجر الصحى مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين من الخارج هربًا من وباء فيروس كورونا المنتشر فى أوروبا والولايات المتحدة.