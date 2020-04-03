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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ديلي ميل تكشف عن مفاجأة تحت مومياء فرعونية عمرها 3 آلاف عام

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:52 م
مومياء فرعونية
مومياء فرعونية
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم اكتشاف لوحات داخل نعش مومياء مصرية عمرها أكثر من 3 آلاف للمرة الأولى منذ اكتشافها قبل نحو قرن من الزمان.
وتابعت أن النعش يعود لـ "تا كر هاب"، والتي يعتقد أنها كانت كاهنة أو أميرة من طيبة، ومن المقرر عرضها على الجمهور في متحف بيرث سيتي هول من عام 2022.

وأضافت أن النعش تم إخراجه وفحصه بعد أكثر من 100 عام على اكتشافه ونقله لأحد المتاحف في اسكتلندا، وكانت المومياء وقتها في حالة هشة بعد أن استهدفها اللصوص كثيرًا على مر التاريخ.

وأشارت إلى أن العلماء فتحوا النعش لترميم المومياء والحفاظ عليها قبل عرضها في متحف سيتي هول الجديد في بيرث، اسكتلندا.

وأوضحت أنه فوجئ المحافظون بالعثور على صور مرسومة لإلهة مصرية على كل من القواعد الداخلية والخارجية لقاعدة التابوت بعد رفع المومياء.

كلتا الرسمتين تمثل الإلهة المصرية Amentet أو Imentet، والمعروفة باسم "سيدة الغرب" في بعض الأحيان.

وقال دكتور مارك هول، مسئول التحف في متحف بيرث ومعرض الفنون بحسب الديلي ميل، "لقد كانت مفاجأة كبيرة أن تظهر هذه اللوحات، لم يكن لدينا أي سبب لرفع المومياء ولكنها سمحت لنا برؤية أسفل التابوت، وكانت اللوحة مرسومة وبمثابة مكافأة حقيقية للزوار المنتظر أن يرتادوا المتحف لرؤية المومياء".

وسيتم إجراء المزيد من البحوث على اللوحات لمعرفة المزيد عن تاريخ المومياء، التي يعتقد أنها تعود إلى ما بين 760 و525 قبل الميلاد.

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