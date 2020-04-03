سفارة مصر ببرلين تعلن إجراءات إجلاء المواطنين العالقين بألمانيا

أعلنت السفارة المصرية ببرلين، أنه تم تسجيل جميع المواطنين المصريين العالقين في ألمانيا والراغبين في العودة الى مصر، مشيرة الى أنه تم تسجيل كافة الحالات التي تم إرسالها الى السفارة عن طريق البريد الإلكتروني.وقالت السفارة، على صفحتها الألكترونية تحت عنوان (إعلان حول إجلاء المواطنين العالقين فى ألمانيا)، إنه وبالنظر للاستفسارات الواردة للسفارة، تود السفارة التأكيد مجددا على أنه تم تسجيل كافة الحالات التي تم إرسالها للبعثة بالبريد الإلكتروني، وسيتم ابلاغ المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في حالة تسيير طائرة من مصر.وأضافت " وتهيب السفارة بالمواطنين استقاء معلوماتهم من السفارة المصرية ببرلين أو القنصليتين العامتين في فرانكفورت وهامبورج وعدم الإلتفات للشائعات المتداولة بتسيير طائرات من أحد المطارات الألمانية، حيث ستقوم السفارة بالتواصل مباشرة مع كل المواطنين العالقين الذين سجلوا أنفسهم عند تسيير طائرة من مصر لإعادتهم إلى أرض الوطن".وأعربت السفارة المصرية عن تمنياتها للمصريين في ألمانيا بالصحة والسلامة.