معاون وزير التموين: مخزون القمح يكفى 4 أشهر (فيديو)

قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من القمح يكفى لمدة 4 أشهر، والسكر لأكثر من 7 أشهر، والزيوت لنحو 6 أشهر، واللحوم لمدة 6 أشهر، والدواجن لأكثر من عام كامل.وأضاف عباس خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تعمل على مراقبة ومتابعة سير بيع المقررات التموينية داخل الجمعيات الاستهلاكية، وبقالي التموين، ومنافذ جمعيتي.ونوه معاون وزارة التموين، بأن الوزارة تعتمد على حملات الرصد على أرض الواقع في الشوارع لرصد كل الاختلالات الموجودة من التلاعب بالأسعار، أو جشع التجار، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت مؤخرًا بعض المخالفات بالمنافذ التجارية تمثلت فى ضبط أعداد من الأفراد يقومون بشراء كميات ضخمة من السلع دفعة واحدة، تمهيدًا لبيعها بالأسواق السوداء بتكلفة مرتفعة.