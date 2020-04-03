انطلاق الحملة الثانية ضد التدخين.. الأقل مناعة أمام كورونا

استمرارا لحملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، المرحلة الثانية لمواجهة التدخين على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بخطورة التدخين خاصة الشيشة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن حملة التوعية يشارك فيها إعلاميون، ومتخصصون وشخصيات مؤثرة لإبراز خطورة التدخين، خاصة وأن تقرير لمنظمة الصحة العالمية أشار إلى وفاة ما يقرب من 8 مليون شخص سنويا فى العالم بسبب التدخين، وأن المدخنين هم أكثر الفئات عرضة للوفاة فى حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نظرا لأن التدخين يقلل من كفاءة جهاز المناعة فى الوقت الذى يعد من أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد هو تقوية الجهاز المناعى واتباع كافة الإجراءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستبدال الأنشطة الميدانية للمتطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية ببرامج ومبادرات توعوية إليكترونيا وبث فيديوهات "أون لاين" للتوعية بخطورة التدخين ومدى العلاقة بين التدخين والإصابة بفيروس كورونا.كما أن هناك متابعة بشكل مستمر لكافة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لانتظام سير العمل ومتابعة كافة مرضي الإدمان المحتجزين بها، وأنه في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض مثل "ارتفاع درجة الحرارة "يتم عزلة فورًا ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين أن انخفاض درجة الحرارة لأي سبب عادي يتم إعادته إلي برنامج العلاج مرة أخري، أما في حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان، وكذلك التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبي فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية "كمامات، قفزات، والمطهرات والمنظفات" بشكل مستمر.وتم بث فيديوهات للحملة إليكترونيا من خلال صفحة الصندوق علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والتي يصل عدد المتابعين لها إلي ما يقرب من (2 مليون) متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، وكذلك الروابط الإلكترونية للمتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم الى 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.