«الأزهر» يدعو معلميه للمشاركة فى ورش مسابقة محمد بن زايد

قال الأزهر الشريف إن الموقع الإلكتروني لجائزة محمد بن زايد لاختيار أفضل معلم خليجى بصدد إتاحة ورش إلكترونية مجانية للمعلمين عن طريق برنامج Micorosoft Team، موجهًا معلمي ومعلمات المعاهد الأزهرية بالمشاركة فيه.وأوضح الأزهر -في بيان اليوم الجمعة- أن البرنامج يتم تحميله من محرك البحث، أو من متجر التطبيقات بالنسبة إلى الهاتف، وفي حال رغبة المعلم في التسجيل للورشة يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني للجائزة لمعرفة التفاصيل وأوقات الورش.ونبه الأزهر الشريف على تحميل البرنامج، مشيرًا إلى أن الاستفسار يتم من خلال التواصل مع مسئول الدعم الفني على 01063787703 عبر تطبيق "واتس آب".ويأتي ذلك فى إطار التنسيق الدائم بين مؤسسة الأزهر الشريف واللجنة العليا المشرفة على مسابقة جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجى، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، ودعمًا للتطوير المهني المستمر لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف.