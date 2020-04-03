كشف غموض العثور على جثة رضيع بالجيزة

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في العثور على جثة رضيع بمقلب قمامة بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية.وكشفت التحقيقات عن أن بداية الكشف عن الواقعة كانت ببلاغ تلقته الشرطة من الأهالي أفاد بالعثور على جثة طفل رضيع في القمامة، وبإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، أمر بسرعة كشف الملابسات.وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم عمل التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين العثور على كيس قمامة بداخله جثة الطفل الرضيع، وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن طفلين قاما بإلقاء الكيس في القمامة، وتم تحديد هويتهما وتتبع خط سيرهما.وكشفت التحريات عن أن وراء الواقعة فتاة 20 عاما، فور إنجابها الطفل فارق الحياة فقامت بوضعه داخل كيس قمامة وأعطته للطفلين نجلي شقيقتها لإلقائه في الشارع بمنطقة العمرانية.وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة حملت الطفل سفاحًا من عشيقها، سائق، نتيجة علاقة غير شرعية، وعقب إنجابها الطفل قررت التخلص منه.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الفتاة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بحجز الفتاة علي ذمة التحريات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول هوية السائق والد الرضيع المتوفي، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل وتحديد سبب الوفاة.