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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة التركى يعترف: «تعمدنا إخفاء حقائق كورونا عن الشعب»

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:43 م
فخر الدين قوجة
فخر الدين قوجة
هدير سند
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قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن فيروس كورونا يتفشي بسرعة "غير مسبوقة" في جميع المحافظات التركية، معترفًا بأن الحكومة لم تكن تدرك أن الوباء من الممكن أن ينتشر بتلك السرعة، خاصة بعد تعمدها عدم إظهار خريطة توزيع الإصابات، حسبما ذكر موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية.

وأضاف "قوجة" في تصريحات صحفية: "نحن لم نظهر توزيع عدد الإصابات في جميع محافظاتنا حتى الآن، والسبب أن إيطاليا كانت قد فعلت الشيء نفسه، وتسبب ذلك في انتشار الفيروس من منطقة إلى كل إيطاليا".

وتابع: "نحن لا نريد أن نكرر الخطأ نفسه، لقد كانت إحدى محافظاتنا خالية من كورونا، ووجدت بها حالتان، لذلك لا نجد مانعًا في التصريح عن عدد الإصابات في المدن".

وكان "قوجة" قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن تسجيل تركيا 2456 إصابة جديدة و79 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الفيروس، مشيرا إلي ارتفاع مجموع المصابين إلى 18135 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 356 شخصًا.

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