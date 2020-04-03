برجك يحدد ساعات النوم التى يحتاجها جسمك للعمل بكامل طاقتك

- برج الحمل:



- برج الثور:



- برج الجوزاء:



- برج السرطان:



- برج الأسد:



- برج العذراء:



- برج الميزان:



- برج العقرب:



- برج القوس:



- برج الجدى:



- برج الدلو:



- برج الحوت:



نحتاج لساعات نوم تمكننا من الاستيقاظ ونحن في كامل النشاط والحيوية، لبدء يومنا في المنزل أو العمل، وتتحدث لـ"الدستور" عالمة الفلك منى أحمد عن عدد ساعات النوم التي يحتاجها كل برج من أجل الشعور بكامل طاقته.يحتاج مواليد برج الحمل لـ5 ساعات نوم، خلال اليوم، مع الحصول على بعض فترات القيلولة، خلال النهار، لأنهم لو حصلوا على ساعات قليلة من النوم يستطيعون مواصلة يومهم بنشاط، فغفوة بسيطة لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة كفيلة بسد حاجتهم من النوم.يحتاج مواليد برج الثور لـ8 ساعات متواصلة من النوم، مع الحرص على أخذ غفوة، خلال النهار، فهم يحبون النوم في أوقات مبكرة لتجديد طاقتهم وبدء يومهم بحيوية.يعاني مواليد برج الجوزاء من صعوبة الاستيقاظ صباحًا، فهو بالنسبة لهم أمر مزعج وفي غاية الصعوبة، وذلك نتيجة لخلودهم للنوم في أوقات متأخرة من الليل، وينبغي أن يحصلوا على فترة نوم 6 ساعات والتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتفكير المفرط ليلًا.يحتاج مواليد برج السرطان ليس فقط لـ8 ساعات نوم متواصل، لكن أيضًا لوسائد وملاءات وسرير مريح من أجل أن يحظوا بفترة نوم واسترخاء جيدة.يحتاج مواليد برج الأسد لـ7 ساعات من النوم لإعادة شحن طاقتهم، وحتى يستطيعوا بدء يومهم بكامل نشاطهم وحيويتهم.يفكر مواليد برج العذراء كثيرًا أثناء خلودهم للنوم؛ فالتفكير المفرط في التفاصيل يسيطر عليهم بشكل كامل، ولكن كل ما يحتاجونه لشحن طاقتهم مدة نوم 6 ساعات فقط.يؤكد علم الفلك أن 7 ساعات نوم كافية ومناسبة لمواليد برج الميزان وكافية لمنع تكون الهالات السوداء وعلامات الإرهاق وقلة النوم تحت العين.يفضل مواليد برج العقرب البقاء مستيقظين طوال الليل وعادة يكونون غريبي الأطوار في الصباح، لذلك يجب عليهم أن يحظوا بفترة طويلة من النوم الجيد، والتي لا تقل عن 8 ساعات.بسبب حب مواليد برج القوس المغامرة وطبيعتهم العفوية، لا يجب عليه الاستغراق في النوم لمدة طويلة، ويكفيهم النوم لمدة 7 ساعات فقط.لدى مواليد برج الجدي وقت معين وثابت للنوم والاستيقاظ، وتكفيهم فقط 7 ساعات يوميا، حتى يبدأوا يومهم بكامل طاقتهم.بسبب انشغالات مواليد برج الدلو وخططهم الكثيرة وجداول مواعيدهم المزدحمة يحتاجون 6 ساعات من النوم، من أجل أن يقدروا على إنهاء أمورهم، فهم دائمًا متأخرون في إنجاز العديد من الأشياء.لا يستطيع مواليد برج الحوت التحكم في نومهم أو مواعيد استيقاظهم، بل يتحكم النوم بهم، فهم يحصلون على 10 ساعات من النوم يوميًا.