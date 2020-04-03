برلماني: على الدولة الاستفادة من منظومة الرقمنة في كافة القطاعات

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب:"أنه على الرغم مما نعانى منه بسبب فيروس كورونا إلا أنه يعد أول تجربة حقيقية لتطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر، من خلال عقد معظم اجتماعات العمل عبر الفيديو كونفرانس واعتماد الحكومة عليها في اجتماعات مع الوزراء والمحافظات، كما أن البريد أصبح يعتمد على هذه المنظومة".ولفت رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، في بيان له اليوم الجمعة، إلى أنه قد حان الآوان لتعيد كل القطاعات الحكومية النظر في كيفية الاستفادة من منظومة الرقمنة والاعتماد على الإنترنت كوسيلة لاستغناء عنها، مشددًا على أن الدولة كادت أن تنتهى من التوصيلات الخاصة بالألياف الضوئية، وهى التي ستساعد وتقوى خدمة الإنترنت وسرعته، موضحًا أنه في ظل الأزمة التى نعيش فيها الآن والتزام المصريين المنازل، أصبح الشعب كله على السوشيال ميديا، قائلًا:"وفق دراسة أعدتها فهناك أكثر من 60 مليون أكونت يتراود الإنترنت مواقع التواصل والسوشيال ميديا يوميا ومصر كلها على السوشيال ميديا، كما أن عدد التعاقدات زاد بالملايين في شركات الاتصالات المختلفة والقياس للتعليم عن بعد فقط فكل مدرسة لا يقل عن 300 طالب".ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في إيرادات وزارة الاتصالات بناء على هذه التعاقدات، كما أن الوزارة نفسها وفرت عروضا للمصريين لتحفيزهم على التزام المنازل.واعتبر بدوى أن الدولة ستتحول إلى حكومة إلكترونية بسبب هذه التجربة، مؤكدًا أن إيجابية كورونا في هذا الأمر هو أنه أثبت لدى الجميع أنه يمكن الاعتماد على الإنترنت بشكل رئيسى، ونزع مخاوف بعض الجهات الحكومية من الاعتماد عليه في العمل.وتابع أحمد بدوى "الاعتماد على المنظومة الرقمية يوفر ملايين للدولة فى الموازنة العامة، فعلى سبيل الاجتماعات فقط لمجلس المحافظين والتنقل للعاصمة يكلف الدولة مبالغ كبيرة للقاء المسئولين بالمحافظات وعقد اجتماعات مكتبية وإقامة".وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان إلى أن الحكومة عليها أن تنظر بشكل كامل في كيفية التحول للرقمنة والاستفادة من هذه التجربة بشكل سريع، وتقوية البنية التحتية للإنترنت في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه سيعد دراسة لتقديمها للحكومة فى أقرب وقت بشأن هذه التجربة كاملة.