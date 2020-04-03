استشارى: غسل الأيدى يقضى على 250 نوعًا من الفيروسات (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة والحساسية، إن مصر من أفضل دول العالم في نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث اتخذت الدولة المصرية إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس مبكرًا.وأشار مجدي بدران، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أنه لولا حملة "100 مليون صحة" التى أطلقتها مصر، وأسهمت في تنبيه المصريين بالأمراض المزمنة، كانت نسب الإصابة بفيروس كورونا فى مصر الآن مثل الولايات المتحدة الأمريكية، معقبًا: "اليوم نجني ثمار حملة 100 مليون مصرى".وأضاف استشاري المناعة والحساسية، أنه كلما كانت معدلات غسل الأيدي في دولة ما مرتفعة في السابق، سنجد أن نسب الوفيات بالكورونا في تلك الدول منخفضة، حيث إن غسل الأيدي يقضي على 250 نوعًا من الفيروسات.