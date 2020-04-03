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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«للأسبوع الثاني».. تفريق المواطنين من كورنيش الإسكندرية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:14 م
كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية
شيماء حمودة
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على الرغم من التحذيرات والتنبيهات المشددة بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى إلا أن مشهد كورنيش الإسكندرية لا يعترف بهذه التعليمات، للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

فمنذ الصباح الباكر تواجد المواطنون السكندريون على طول كورنيش الإسكندرية في مشهد اعتيادي لتنفس الهواء وممارسة رياضة الصيد ورياضتهم الصباحية.

حيث يشتهر كورنيش عروس البحر المتوسط بحرص أهلها في صباح كل يوم جمعة واستغلال العطلات الرسمية على التواجد لممارستهم الرياضة الصباحية وأيضا انتشار الفرق الشبابية لركوب الدراجات الهوائية والبخارية وكذلك ممارسة رياضة الجري.

وبناء على تحذيرات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بأنه التجمعات على كورنيش الإسكندرية وسيتم التعامل بحذم، توجت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في جولة ميدانية برئاسة اللواء جمال رشاد، والفريق التنفيذي على طول كورنيش الإسكندرية لتفرقة ومنع تجمعات المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا

وحذرت منظمة الصحة العالمية مرارا وتكرارا من التجمعات باعتبارها سببًا رئيسيًا في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونصحت بضرورة العزل الاجتماعي، باعتباره الحل الأمثل لمواجهة الفيروس، ضد تفشي الفيروس، أن تقليل الاختلاط يسهم في تقليل نسبة الإصابة.

وللوقاية من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

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