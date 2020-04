مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 13 .. الموعد والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 13

موعد عرض الحلقات السابقة من مسلسل حكايات بنات

فريق عمل حكايات بنات الجزء الرابع

4 بطلات جدد سيقومون ببطولة هذا الجزء من المسلسل والجزء القادم وهن ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال، ويشارك في التمثيل مجموعة من الشباب على رأسهم وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وغيرهم.



المسلسل من تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشراف على الكتابة أحمد شوقى، أما الإخراج للمخرج مصطفى أبو سيف.



المسلسل ما زال التصوير مستمر ويحاول صناع العمل انتاج اكبر عدد من الحلقات لتكون جاهزة قبل بدء عرض المسلسل، ويرصد مسلسل حكايات بنات في موسمه الرابع حكايات البنات مع الحب وتعاملهن مع الرجل.

مواعيد مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 11 على "ON E" الجزء الرابع أحد أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز، وذلك تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي.



والمسلسل إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون المشترك مع شركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني حيث تم التعاقد على تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.

تصدر مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 13 محرك البحث العالمي جوجل، كما أثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك بعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 13.وينتظر متابعي مسلسل حكايات بنات عرض الحلقة الـ 13 الجديدة التي تذاع غدا السبت على شاشة قناة ON في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يتم عرضها على شاشة قناة ON دراما الساعة العاشرة مساءً.تعرض حلقات مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع" من السبت إلى الأربعاء على شاشة ON في تمام السابعة مساءًا، على أن تعاد عرض الحلقات من يم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أو الساعة الثانية عشر ظهرًا.