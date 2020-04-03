الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع شركات النفط الروسية

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع رؤساء كبرى شركات النفط الروسية لإجراء محادثات اليوم الجمعة، واصفا الأجواء في أسواق النفط العالمية بأنها "غير مواتية".وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، خلال مؤتمر عن بعد، إنه من المقرر عقد الاجتماع بنفس الصيغة التي عقد بها الاجتماع السابق على انهيار الاتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها.وقال بيسكوف أيضا، إن وزارة الطاقة الروسية على اتصال نشط مع دول أخرى بشأن الوضع في أسواق النفط العالمية.