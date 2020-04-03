روسيا ترسل تعزيزات طبية إلى صربيا لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "إيل-76"، تحمل متخصصين عسكريين ومعدات روسية، توجهت إلى صربيا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا في هذا البلد.وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطائرة من طائرات النقل العسكرية، وتحمل على متنها متخصصين عسكريين ومعدات.وأضاف البيان أن الطائرة أقلعت من مطار تشكالوفسكي العسكري بضواحي موسكو إلى جمهورية صربيا للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.وأشار إلى أنه بتكليف من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صدرت تعليمات بإنشاء مجموعة جوية لتقديم المساعدة بسرعة إلى صربيا في مكافحة انتشار عدوى الفيروس.ومن المقرر تنفيذ 11 رحلة جوية إلى صربيا ونقل 87 من العسكريين، ومعدات طبية خاصة ومعدات حماية و16 وحدة من المعدات العسكرية.