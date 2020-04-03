رفع 2200 طن مخلفات من «الزرايب» بكرداسة

تواصل محافظة الجيزة رفع مخلفات القمامة وروث الحيوانات المتراكمة على مدار فترات زمنية طويلة بمناطق الزرايب بقرى مراكز ومدن أوسيم وكرداسة، وكلف اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين.ووجه "راشد" بشن حملات موسعة على مناطق الزرايب بهدف رفع كل مخلفات القمامة وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهة وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأكد محافظ الجيزة، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم رفع 2200 طن مخلفات حتى الآن على مدار أسبوع بمعدات هيئة النظافة، وجارٍ استكمال الحملات بمنطقة الزرايب لرفع كل المخلفات، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين بشأن وجود قمامة ومخلفات بالمنطقة ما يسبب أضرارًا على البيئة.وكلف المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة وإدارات شئون البيئة والصحة والزراعة بالمتابعة والمرور الدوري واتخاذ كل الإجراءات القانونية والوقائية حيال المخالفين في حال الإصرار على المخالفة وعدم التزامهم بالتعليمات.