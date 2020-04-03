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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدارس كفرالشيخ توزع شرائح التابلت لليوم الثالث تواليًا (صور)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:25 م
مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ
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شهدت 14 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك في ثالث أيام التوزيع على التوالي، وسط تواجد كبير من الطلاب والطالبات، مما قلل الزحام على السنترلات.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أن الطلاب والطالبات توافدوا على الـ14مدرسة بـ13 إدارة تعليمية، التي خصصتها لتسليم شرائح التابت للطلاب، مشددة على توفير استراحات للطلاب والطالبات في الهواء الطلق، وتوفير كراسي لهم، لإراحتهم وتكون متباعدة، وتيسر عملية تسليم الشريحه لهم.

وأشارت كشك إلى أنها أعلنت أسماء المدارس التي ستستقبل الطلاب، ففي كل إدارة تعليمية مدرسة ما عدا كفرالشيخ تم تخصيص مدرستين مدرسة للطلاب وأخرى للطالبات.

وأضافت وكيل الوزارة، في بيان، أنها تابعت تطهير وتعقيم المدارس بالإدارات التعليمية، وخاصة المدارس التي تم تخصيصها لتسليم الطلاب والطالبات شرائح التابلت للصف الأول الثانوي، ففي إدارة كفرالشيخ التعليمية تم تخصيص مدرستي شهيد السلام الثانوية للبنين ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، وبإدارة دسوق التعليمية مدرسة دسوق الثانوية للبنات، وبإدارة برج البرلس مدرسة برج البرلس المشتركة.

كما تم تخصيص بإدارة غرب كفرالشيخ مدرسة صندلا المشتركة، وبإدارة بلطيم مدرسة زين الرفاعي الثانوية، وبإدارة فوه التعليمية مدرسة فوه الثانوية المشتركة، وبإدارة مطوبس التعليمية مدرسة مطوبس الثانوية المشتركة، وبإدارة الحامول التعليمية مدرسة الحامول الثانوية للبنات، وبإدارة سيدي سالم التعليمية مدرسة سيدي سالم الثانوية للبنات، وبإدارة الرياض التعليمية مدرسة عابد عبدالعال الثانوية للبنات، وبإدارة قلين التعليمية مدرسة الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية، وبإدارة بيلا التعليمية مدرسة بيلا الثانوية للبنات، وبإدارة سيدي غازي التعليمية مدرسة الشهيد أشرف قزاز الثانوية.

وقالت وكيل تعليم كفرالشيخ إنها شددت على مدراء المدارس استقبال طلاب الصف الأول الثانوي لتسليم شرائح التابلت، منعا للتكدس والزحام عند السنترالات، كما وجهت بتسليم الشرائح في فصول متعددة، منعًا للزحام، على أن يكون مع الطالب شهادة الميلاد أو صورة طبق الأصل منها وبطاقة الرقم القومي للأب.
مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ
مدارس كفرالشيخ توزع شرائح التابلت لليوم الثالث تواليًا (صور)
مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ
مدارس كفرالشيخ توزع شرائح التابلت لليوم الثالث تواليًا (صور)

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