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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تشدد إجراءات الرقابة على صادراتها من المستلزمات الطبية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:24 م
الصين
الصين
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قررت الصين فرض رقابة أكثر صرامة على جودة الإمدادات الطبية وصادراتها، للمساعدة بشكل أفضل في الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الجمعة، أن الدولة الصينية تولي اهتماما كبيرا لجودة الإمدادات الطبية وسلامتها، وتعهدت بإجراء تحقيقات دقيقة في حالة حدوث أي مشاكل بشأن مستوى جودة صادرات المستلزمات الطبية ومعاقبة المخالفين بحسم.

وأضافت أنه تم مطالبة مصدري المنتجات الطبية، بما في ذلك مجموعات اختبار "كوفيد-19" وكمامات الوجه الطبية والبدلات الطبية الواقية وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، بتقديم وثائق إضافية عند المرور بدائرة التخليص الجمركي.

وتابعت أنه يتعين على مصدري هذه المنتجات الإعلان عن تسجيل منتجاتهم رسميا في الصين، وتلبية معايير مراقبة الجودة لمقاصد التصدير المعنية.

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