إصابات كورونا في عمان تصل إلى 252

أعلنت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بلغ 252 حالة، فضلا عن حالة وفاة واحدة فقط.وأكدت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه تم اليوم تسجيل 21 إصابة جديدة، بالإضافة إلى تماثل 57 حالة للشفاء.وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وأن تتم خدمة الشخص الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.