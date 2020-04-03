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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى النمسا لـ11348

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:23 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا، اليوم الجمعة، إلى 11348 إصابة و168 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن 829 حالة موجودة فى المستشفيات، منها 245 في وحدات العناية المركزة، وقد تعافى 2022 شخصًا من المرض.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 98343 اختبارًا طبيًا حتى صباح اليوم، مشيرة إلى ارتفاع الإصابات الجديدة بنسبة أقل من 4% خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه سيكون من الجيد الحفاظ على النمو صغيرًا على مدى فترات أطول، لافتة إلى أن هناك زيادة بنسبة 7.9% في المرضى بالعناية المركزة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة في ولاية ستيريا، تلتها فيينا بـ34، وتيرول 29، والنمسا السفلى 28 حالة وفاة، و17 في النمسا العليا، و12 في سالزبورغ، و4 في فورارلبرغ، و4 في كارينثيا، وبورجنلاند 3 حالات وفاة.

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