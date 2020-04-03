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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسوان: اتحاد الطلاب حلقة الوصل بين المتعلمين والإدراة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:21 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اجتماعًا مع اتحاد طلاب الجامعة بحضور الطالب عمر عجلان رئيس اتحاد الطلاب، والدكتور محمد عيد المدير التنفيذي لمركز المعلومات والدكتور صبرى صلاح الدين مستشار اتحاد طلاب جامعة اسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، على أهمية دور اتحاد الطلاب والذي يمثل حلقة الوصل بين الطلاب وادارة الجامعة، بينما تناول الإجتماع العديد من الاستفسارات والشكاوى التي تواجه طلاب الجامعة في كيفية الدخول علي المنصة الإلكترونية وهدف اللقاء إلي التعرف علي كيفية الدخول والتسجيل علي المنصة الإلكترونية وعملية شرح خطوات التسجيل من خلال حسابات الطلاب التي انتهت منها الجامعة بالفعل والتي يبلغ عددها 23.500 ألف حساب للطلاب جميع الكليات.

وأجاب الدكتور أحمد غلاب، عن تساؤلات ومخاوف أبنائه الطلاب مؤكدا علي أهمية تسخير كافة إمكانيات الجامعة بمختلف قطاعتها وإداراتها التي تعمل على إيجاد حلول سريعة لجميع المعوقات التى تعوق المستجدات الأخيرة والمتعلقة بطريقة عرض المادة العلمية عبر التعليم الإلكتروني الذي يطبق طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعد خطوة هامة في التعليم عن بعد وفي ظل مواجهة فيروس كورونا ومنعا من التكدس والاختلاط اتباعا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمجابهة فيروس كورونا.

وفي ختام اللقاء أشار الطالب عمر عجلان رئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان، إلى أننا نقدر مجهودات الجامعة في إيجاد وتوفير منصة التعليم الإلكتروني في ظل ظروف إستثنائية تمر بها البلاد وانتهز هذه الفرصة بتوجيه رسالة حب واحترام وتقدير لرئيس جامعة اسوان وادارتها الموقرة.

كما وجه الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة رسالة اطمئنان لأبنائه الطلاب، وأنه لن يضيع حق طالب سواء فى التعليم أو تذليل المعوقات وأن إدارة الجامعة تقف بجانب أبنائها الطلاب قلبا وقالبا وذلك بالمتابعة اليومية للمنصة التعليم الإلكتروني وبالتنسيق مع عمداء الكليات والتأكيد علي رفع المقرارات التعليمية
رئيس جامعة أسوان: اتحاد الطلاب حلقة الوصل بين المتعلمين والإدراة
رئيس جامعة أسوان: اتحاد الطلاب حلقة الوصل بين المتعلمين والإدراة

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