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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

78.8 % نسبة استحواذ السندات بالبورصة الأسبوع الماضى

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:20 م
البورصة
البورصة
أكرم عمران
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فى أسبوع اقتصر على جلستين فقط، سجلت قيمة التداولات بالبورصة نحو 45 مليار جنيه، وسط ارتفاع فى نسبة استحواذ أوراق الدين الحكومية على النصيب الأكبر من التعاملات، بنسبة 78.8%.

بلغت تعاملات الأسبوع الحالي 16 مليار جنيه فقط، من خلال التعامل على مليار ورقة مالية، عبر 113 ألف عملية، مقارنة بـ61 مليار جنيه الأسبوع السابق، بكمية تداول 1.44 مليار ورقة مالية، من خلال 131 ألف عملية.

وكان نصيب السندات من التعاملات 78.77% من تداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب الأسهم 12.23%.

جاء الارتفاع القياسي لتعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من قرارات ضخ 23 مليار جنيه حزم دعم حكومية بالبورصة، منها 20 مليار جنيه بتوجيهات رئاسية، و3 مليارات من البنكين الأهلي ومصر.

وبجانب هذا التراجع انخفضت المؤشرات بقوة، بنسب تراوحت بين 1 % و5%، وفقد رأس المال السوقي 11.6 مليار جنيه.

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