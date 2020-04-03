حبس صاحبى مكتب سفريات بالإسكندرية تاجرا بمدخرات العاملين بالخارج

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية حبس صاحبي مكتب سفريات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب مكتب سفريات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاته 536.000 ألف جنيه.كما وردت معلومات سرية بقيام مكتب للسفريات، كائن بدائرة قسم شرطة المنشية، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 2360 دينارًا ليبيًا و15170 جنيهًا مصريًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل كمين وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.