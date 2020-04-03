ضبط زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية (التزام)، برئاسة عبدالرازق منصور، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة العميد محمد المناوي، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 ولائحتهما التنفيذية.فبناءً على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بمحاولة أحد الأشخاص بيع عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق توصيلها بخدمة الدليفرى بالسيارة للزبائن، تم ضبط المتهم وبحوزته 83 زجاجة مشروبات كحولية «خمور» أجنبية الصنع، وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، قبل بداية الحظر الساعة السادسة مساء، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2-4-2020، والتوجة به لمقر الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي، بحضورمحمد فؤاد وأحمد صلاح رئيسى الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي، واتخاذ الإجراءات القانونية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة حوالي 2 مليون و74 ألفًا 995 جنيهًا.وقرر عبدالرازق منصور، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 218 لسنه 2020.وتقدم المتهم بطلب تصالح، وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح، وتم الانتهاء من كل الإجراءات الساعه 11.30 مساء أثناء تفعيل حظر التجوال.يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.