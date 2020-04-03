ضبط 2194 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2194 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 889 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و85 مخالفة السير دون تراخيص " قيادة وتسيير، و7 دراجات نارية مخالفة، و25 مخالفة موقف عشوائى، و23 مخالفة شروط الترخيص".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.