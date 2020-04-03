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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أبو شبانة: شركات المقاولات ستتخذ إجراءات وقائية أثناء العمل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:13 م
أحمد ابو شبانة
أحمد ابو شبانة
أسامة الشندويلي
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قال أحمد ابو شبانة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمباني والانشاءات ايجيكو التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن شركات المقاولات ستتخذ إجراءات وقائية واحترازية أثناء مواصلة عملها، لمواجهة فيروس كورونا من أجل استكمال المشروعات القومية بمصر.

وإضاف أبو شبانة في تصريح خاص لـ"الدستور" أن قيام وزارة الصحة والسكان بإطلاق 1000 عيادة متنقلة بمواقع المشروعات القومية بالدولة والمناطق الصناعية، من أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية باعتبارها من أهم المشروعات الوطنية والتي توفر فرص عمل للشباب وتعد مصدر هام للتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على أن تواصل مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعات العمرانية رغم الأزمات التي تمر بها الآن، وذلك لدفع عجلة التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الدخل القومي مع حرصها على صحة وسلامة المواطن المصري

واشاد بقيام الحكومة بعمليات التطهير والتعقيم في أماكن المشروعات القومية، بالاضافة الى تقديم التوعية بإجراءات وطرق الوقاية.

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