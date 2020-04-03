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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:10 م
رصف طريق العتامنة
رصف طريق العتامنة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رصف طريق العتامنة- بني شعران بمنفلوط بطول 5.6 كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم القرى الفقيرة وسد الفجوة التنموية بين القرى في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتوحيد جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط أن العمل يجري بوتيرة سريعة للانتهاء من المشروعات التي تم تحديدها في القرى المستهدفة بالمرحلة الأولي ضمن مبادرة "حياة كريمة" وزيادة معدلات التنفيذ والاسراع بها لإحداث تقدم ملموس وتحقيق نقلة نوعية بهذه القرى والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات السياسية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مشددًا على رؤساء المراكز والوحدات القروية بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والمشروعات التي تتم في مراكزهم وفقًا للخطة الموضوعة لضمان سير العمل بها وتنفيذها طبقًا للجداول الزمنية والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال في الأوقات المحددة.

فيما أوضح مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة منفلوط إن رصف طريق العتامنة - بني شعران -منفلوط يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تتم بالمركز بإجمالي طول 5.6 كم مؤكدًا على متابعة أعمال مشروعات المبادرة للارتقاء مستوى الخدمات للقرى الأكثر احتياجا وتوفير وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات الأساسية لمواطني تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم.
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»
رصف طريق العتامنة- بني شعران بأسيوط ضمن مشروعات «حياة كريمة»

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