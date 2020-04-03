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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 167 قطعة سلاح نارى بالمحافظات خلال 24 ساعة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:08 م
قطعة سلاح نارى
قطعة سلاح نارى
مريم جبل و عمرو المزيدي
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون.

أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 167 قطعة سلاح نارى، بحوزة 134 متهما، منها 18 بندقية آلية، و22 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و119 فرد محلى، و270 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، 178 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 75124 حكما قضائيا متنوعا، منها 326 حكم جناية، و22074 حكم حبس جزئى، و4305 أحكام حبس مستأنف، و37611 غرامة، 10808 مخالفات.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 2 تشكيل عصابى، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 17 حادثا متنوعا.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 146 قضية مخدرات بحوزة 16 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 13.835 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 9.954 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2.692 كيلوجرام، وكمية من البودرة المخدرة وزنت 710 جرامات، وكمية من مخدر الشابو وزنت 200 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 4.150 كيلوجرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 95 جراما، 1594 قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط 36 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 119 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 2 دراجة نارية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 10086 مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين تم فحص 80 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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